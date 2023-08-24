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Турция высказалась о Крыме. Эрдоган нашёл там "соотечественников"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о территориальной принадлежности Крыма.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Турок послушать, так они там все братья-сестры... Извращенцы...  А ВООБЩЕ, я понимаю, почему Турция настаивает на том, что Крым - это Ураина. Они не за Украину топят, а за себя. По договоренностям каких там лет, когда Крым впервые вошел в состав России? Так вот по тем договоренностям  КРЫМ ДОЛЖЕН ПРИНАДЛЕЖАТЬ ИЛИ ТОЛЬКО РОССИИ, или ТОЛЬКО ТУРЦИИ. Ни о какой &quot;Украине&quot; там и речи не было!! ВОТ НА ЭТОМ турки и хотят сыграть. Турки конечно хитрые, да русские далеко НЕ ДУРАКИ!! Так что, Эрдоган, ХИЛЯЙ МИМО!!
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