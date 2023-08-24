Турция высказалась о Крыме. Эрдоган нашёл там "соотечественников"

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лина любимцева

Турок послушать, так они там все братья-сестры... Извращенцы... А ВООБЩЕ, я понимаю, почему Турция настаивает на том, что Крым - это Ураина. Они не за Украину топят, а за себя. По договоренностям каких там лет, когда Крым впервые вошел в состав России? Так вот по тем договоренностям КРЫМ ДОЛЖЕН ПРИНАДЛЕЖАТЬ ИЛИ ТОЛЬКО РОССИИ, или ТОЛЬКО ТУРЦИИ. Ни о какой "Украине" там и речи не было!! ВОТ НА ЭТОМ турки и хотят сыграть. Турки конечно хитрые, да русские далеко НЕ ДУРАКИ!! Так что, Эрдоган, ХИЛЯЙ МИМО!!