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Юрий Бородавко: «Непряевой сейчас очень тяжело, она далека от своих лучших кондиций. Будем надеяться, постепенно наберет форму»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Наталья Непряева сейчас далека от своей лучшей формы.

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