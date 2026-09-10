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Культуромания

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V фестиваль авторского кино «Зимний» стартует 1 декабря

V фестиваль авторского кино «Зимний» стартует 1 декабря

С 1 по 7 декабря 2026 года в Москве пройдет V Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний».

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