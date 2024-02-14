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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Суд арестовал водителя фуры, который столкнулся со школьным автобусом под Псковом

Суд арестовал водителя фуры, который столкнулся со школьным автобусом под Псковом

ПСКОВ, 14 февраля, ФедералПресс. Пушкиногорский районный суд отправил под стражу водителя фуры с прицепом, который стал участником ДТП со школьным автобусом под Псковом, об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе МВД по Псковской области.

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