Суд арестовал водителя фуры, который столкнулся со школьным автобусом под Псковом

ПСКОВ, 14 февраля, ФедералПресс. Пушкиногорский районный суд отправил под стражу водителя фуры с прицепом, который стал участником ДТП со школьным автобусом под Псковом, об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе МВД по Псковской области.
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