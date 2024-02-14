Суд арестовал водителя фуры, который столкнулся со школьным автобусом под Псковом

ПСКОВ, 14 февраля, ФедералПресс. Пушкиногорский районный суд отправил под стражу водителя фуры с прицепом, который стал участником ДТП со школьным автобусом под Псковом, об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе МВД по Псковской области.