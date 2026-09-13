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Царьград

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МЧС: IMG_1 Спасатели спасли мужчину от падения с пирса в Волгу

МЧС: IMG_1 Спасатели спасли мужчину от падения с пирса в Волгу

В Нижнем Новгороде спасатели подняли мужчину из Волги у причала №5. На пожарном катере "Мастер-510" пострадавший был доставлен на берег без травм и передан медикам.

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