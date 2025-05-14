Минпромторг заявил, что ОКР по «Байкалу» продолжаются

Работы над самолетом «Байкал» продолжатся, сообщили в Минпромторге РФ. Самолет дооснастят с учетом ранее выявленных замечаний, но в целом эффективность легкого многоцелевого самолета подтвержденаРаботы над самолетом «Байкал» продолжатся, сообщили в Минпромторге РФ.
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