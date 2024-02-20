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Пронедра

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Нефть приблизилась к трехнедельным максимумам цен из-за напряженности на Ближнем Востоке и спроса в Китае

Нефть приблизилась к трехнедельным максимумам цен из-за напряженности на Ближнем Востоке и спроса в Китае

Нефть приблизилась к трехнедельным максимумам цен из-за напряженности на Ближнем Востоке и спроса в Китае Татьяна АрестоваЦены на нефть оставались стабильными 20 февраля, держась близко к трехнедельным максимумам из-за усиливающихся напряженностей на Ближнем Востоке и восстановления спроса в Китае.

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