Рёнхап: КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, четвёртый за неделю

Военные Северной Кореи в субботу осуществили пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Информагентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование передаёт, что КНДР осуществила уже четвёртый пуск ракеты на этой неделе.