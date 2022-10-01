Аргументы недели

98 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Хе, хе! Да она-то как раз и рассчитывала эти шаги - для того, чтоб грести лопатами бабло , она пользовалась своим тал...Пугачева ответила...
  • Геннадий Бережнов
    А кто из ОДКБ поддержал? КНДР и есть наш не признанный союзник!Власти КНДР подде...
  • Евгений Попов
    😀😀😀Пугачева ответила...

Рёнхап: КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, четвёртый за неделю

Военные Северной Кореи в субботу осуществили пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Информагентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование передаёт, что КНДР осуществила уже четвёртый пуск ракеты на этой неделе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх