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Солист группы «БиС» Бикбаев попал в больницу

Солист группы «БиС» Бикбаев попал в больницу

Известный певец и солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев попал в больницу после инцидента на московском концерте, когда сорвался с троса во время выступления.

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