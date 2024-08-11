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Тедеев о 2:2 с «Оренбургом»: «Жаль, что «Акрон» не победил. На второй тайм вышли с мыслями во что бы то ни стало выиграть» 

«Горжусь теми футболистами, с которыми работаю. Жаль, что сегодня не смогли победить. Достаточно хорошо контролировали мяч, подходили к финальной трети, где нам не хватило агрессии в действиях.

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