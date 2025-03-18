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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о том, что Зидан может возглавить сборную Франции: «Не будем притворяться, что живем в пещере и не знаем, что все говорят об этом. Но решать будет президент федерации»

Напомним, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил покинуть свой пост после чемпионата мира 2026 года.

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