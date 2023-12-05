"Силуанов и Набиуллина это не люди": Бывший сотрудник аппарата президента рассказал почему Путин не убирает либералов из власти

Заканчивай бросать какашки в Президента! Надоел. Только и бубнишь всё одно и то же по любому поводу. Не стыдно так халтурно деньги тащить из своих заказчиков?

Владимир Алтайцев

Мразь, это тебе платят. А я высказываю свои мысли и открыто говорю о том, чем мне не нравится Путин. Ни одного плохого слова про его внешнюю деятельсть я не сказал. Но как и любому гражданину России мне не нравится покрытие коррупции и поощрениен деятельности во вред России Грефа, Кудрина, Набиуллиной