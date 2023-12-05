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"Силуанов и Набиуллина это не люди": Бывший сотрудник аппарата президента рассказал почему Путин не убирает либералов из власти

"Силуанов и Набиуллина это не люди": Бывший сотрудник аппарата президента рассказал почему Путин не убирает либералов из власти

Интересная жизнь с Vera Star Многих россиян давно волнует вопрос, почему несмотря на откровенно вредительские действия по отношению к России и её народу, на своих местах по-прежнему продолжает сидеть целый ряд высокопоставленных чиновников.

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Комментарии
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Мария Беликова
Заканчивай бросать какашки в Президента! Надоел. Только и бубнишь всё одно и то же по любому поводу. Не стыдно так халтурно деньги тащить из своих заказчиков?
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5 час.
Владимир Алтайцев
Мразь, это тебе платят. А я  высказываю свои мысли и открыто говорю о том, чем мне не нравится  Путин. Ни одного плохого слова про  его внешнюю деятельсть я не сказал. Но как и любому  гражданину России мне  не нравится  покрытие  коррупции и поощрениен  деятельности во вред России Грефа, Кудрина, Набиуллиной
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5 час.
Александр Лагуткин
Так вы и товары будете покупать по ценам, которые они привязали к доллару.  Сколько будет стоить бутылка кефира?
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1 час.

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