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Студенты САФУ и СГМУ прошли образовательные стажировки в Кенозерье

Занятия были организованы в рамках пилотного проекта, посвященного изучению истории и культуры Русского СевераЗанятия были организованы в рамках пилотного проекта, посвященного изучению истории и культуры Русского СевераКенозерский национальный парк воплощает его в жизнь совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом и Северным государственным медицинским университетом.

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