ВСУ сделали ставку на тактику басмачей и Махно

В своем вторжении в Курскую область Украина не изобрела ничего нового. Об этом в эфире признанного иноагентом видеоблога «Редакция» заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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