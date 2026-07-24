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64-летняя жена Александра Малинина опубликовала пикантные фото в купальнике

64-летняя жена Александра Малинина опубликовала пикантные фото в купальнике

Кажется, что Эмма Малинина раскрыла секрет, как можно заморозить возраст. Сейчас супруга знаменитого певца хвастается шикарной фигурой и не только…Кажется, что Эмма Малинина раскрыла секрет, как можно заморозить возраст.

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