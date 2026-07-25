«Я нервничаю»: Лерчек появилась вместе с женихом в московской больнице

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая в настоящее время борется с четвертой стадией рака желудка, вместе со своим женихом Луисом Сквиччиарини пришла в московский онкологический центр имени Блохина, чтобы сдать анализы.
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