«Настоящий феномен». Лео Туррини дал смелый прогноз по Ферстаппену

«Настоящий феномен». Лео Туррини дал смелый прогноз по ФерстаппенуGetty Images / Red Bull Content PoolАвторитетный итальянский журналист Лео Туррини считает, что Макс Ферстаппен способен выиграть все оставшиеся гонки сезона Формулы 1.
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