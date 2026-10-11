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«Настоящий феномен». Лео Туррини дал смелый прогноз по Ферстаппену

«Настоящий феномен». Лео Туррини дал смелый прогноз по ФерстаппенуGetty Images / Red Bull Content PoolАвторитетный итальянский журналист Лео Туррини считает, что Макс Ферстаппен способен выиграть все оставшиеся гонки сезона Формулы 1.

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