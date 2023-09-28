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Миф о незалежности - лицемерие и враньё

украина – это всегда ложь.С момента объявления «незалежности» в 1991 году. Мы будем за внеблоковость и нейтралитет, мы будем за равные права всех живущих тут народов, мы не будем угнетать русский язык – всё враньё.

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