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Царьград

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Почти всегда нельзя: Священник прокомментировал развеивание праха умерших

Почти всегда нельзя: Священник прокомментировал развеивание праха умерших

Кремацию в православии считают вынужденной мерой.Православная церковь отрицательно относится к развеиванию праха умерших, а кремацию разрешает только в крайних случаях, заявил священник Вячеслав Береговой.

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