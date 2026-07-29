Почти всегда нельзя: Священник прокомментировал развеивание праха умерших

Кремацию в православии считают вынужденной мерой.Православная церковь отрицательно относится к развеиванию праха умерших, а кремацию разрешает только в крайних случаях, заявил священник Вячеслав Береговой.
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