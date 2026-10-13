МВФ понизил прогноз роста российской экономики на 2026 и 2027 годы до 0,9%

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста ВВП России на 2026 год на 0,2 п.п., до 0,9% с 1,1%, следует из октябрьского обзора мировой экономики (World Economic Outlook), опубликованного во вторник.
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