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МОСИНФОРМ

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Около 30 жилых домов с эркерами капитально отремонтируют в этом году в Москве

Около 30 жилых домов с эркерами капитально отремонтируют в этом году в Москве

Около 30 многоквартирных домов, в архитектуре которых особенно выделяются эркеры, ремонтируют в столице в 2026 году.

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