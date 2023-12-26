Ретейлеры зафиксировали тренд на рациональное потребление у россиян

Исследователи проанализировали покупательскую активность россиян в 2023 году и пришли к выводу, что потребление стало более рациональным, а потребители по-прежнему отдают предпочтение более бюджетным брендам.
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