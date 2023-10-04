Онколог назвал 3 признака рака, на которые многие закрывают глаза

Евгений Черемушкин объяснил, о чём может свидетельствовать вздутие живота и желтушность кожиВрач-онколог Евгений Черёмушкин считает, что на рак поджелудочной железы могут указывать желтушность кожи, вздутие живота и боли в этой области.
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