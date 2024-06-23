Тарасова заявила, что фигуристка Трусова рано ушла из спорта

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась размышлениями на тему того, как свадьба с фигуристом Макаром Игнатовым может сказаться на серебряной призерке Олимпийских игр Александре Трусовой, а также призналась, что не верит в ее возвращение на соревновательный лед.