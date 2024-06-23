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Тарасова заявила, что фигуристка Трусова рано ушла из спорта

Тарасова заявила, что фигуристка Трусова рано ушла из спорта

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась размышлениями на тему того, как свадьба с фигуристом Макаром Игнатовым может сказаться на серебряной призерке Олимпийских игр Александре Трусовой, а также призналась, что не верит в ее возвращение на соревновательный лед.

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