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Совет МВФ выразил доверие главе фонда Георгиевой на фоне скандала с рейтингами

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) объявил о своем доверии к директору-распорядителю специализированного учреждения ООН Кристалине Георгиевой, которая недавно оказалась в центре скандала из-за манипуляций с рейтингами.

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