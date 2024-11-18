Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя высказался по поводу того, что Соединённые Штаты Америки позволили Вооружённым силам киевского режима использовать полученное ранее вооружение для того, чтобы поражать цели в глубине РФ.
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