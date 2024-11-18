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Небензя: Лондон и Париж втягивают ЕС в эскалацию с серьезными последствиями

Небензя: Лондон и Париж втягивают ЕС в эскалацию с серьезными последствиями

Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя высказался по поводу того, что Соединённые Штаты Америки позволили Вооружённым силам киевского режима использовать полученное ранее вооружение для того, чтобы поражать цели в глубине РФ.

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