NVIDIA тизерит выпуск будущих GeForce RTX 40 SUPER, которые планируется представить на в...

NVIDIA тизерит выпуск будущих GeForce RTX 40 SUPER, которые планируется представить на выставке CES 2024До неминуемого дебюта GeForce RTX 40 SUPER осталось менее недели, и компания NVIDIA опубликовала информацию о предстоящем выпуске в социальных сетях.
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