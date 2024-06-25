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В Офисе Зеленского опровергли собственный миф о том, что Украина ценит крымчан

В Офисе Зеленского опровергли собственный миф о том, что Украина ценит крымчан

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем телеграм-канале прокомментировал вчерашнюю атаку ВСУ на пляж в Севастополе, где в результате ракетного удара четыре человека погибли и более 150 получили ранения.

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