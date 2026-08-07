«Украины как государства не существует»: как Зеленский убил страну и сделал её колонией Запада Мирошник заявил, что Украина стала государством-наемником Иллюстрация: "Блокнот" Эксперты считают, что Украина — ничто без западной помощи.
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