ПОЭЗИЯ
ГлавнаяБлогКомната для дебатовПравила сайтаВаши темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПОЭЗИЯ

162 подписчика

Свежие комментарии

Утихнут рукотворные грома (Юрий Михайлов)

Утихнут рукотворные грома (Юрий Михайлов)

Утихнут рукотворные грома И грудой рухнет свод нацизма адский. Ты уверяешь в этом – верь сама, Стремясь ко мне, в таежный край горняцкий, Под кров любви, спокойствия, добра… Глаза в глаза – как это будет славно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх