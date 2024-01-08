Утихнут рукотворные грома (Юрий Михайлов)

Утихнут рукотворные грома И грудой рухнет свод нацизма адский. Ты уверяешь в этом – верь сама, Стремясь ко мне, в таежный край горняцкий, Под кров любви, спокойствия, добра… Глаза в глаза – как это будет славно.
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