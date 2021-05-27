Газета Труд

382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мда так америкосы и не поняли, что чем больше они стремятся сделать плохого в мире все им возвращается бумерангом.. В...Помощник Байдена ...
  • Россиянин
    Наркоман стал депутатом?!!! Приехали...В Петербурге по д...
  • Виталий
    Захарова посовето...

Туземные танцы вокруг Илона Маска

Туземные танцы вокруг Илона Маска

Выступая по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание», один из богатейших людей мира американский предприниматель Илон Маск заявил: «Я думаю, мы скоро будем присутствовать в России, и «Тесла» скоро будет в России, думаю, это будет потрясающе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх