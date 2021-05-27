Туземные танцы вокруг Илона Маска

Выступая по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание», один из богатейших людей мира американский предприниматель Илон Маск заявил: «Я думаю, мы скоро будем присутствовать в России, и «Тесла» скоро будет в России, думаю, это будет потрясающе.