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Аргументы и Факты

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В КНР осудили нарушения международного права в ближневосточном конфликте

В КНР осудили нарушения международного права в ближневосточном конфликте

Обострение палестино-израильского конфликта стало причиной гибели множества мирных жителей. В КНР выступают против действий, вредящих гражданскому населению, заявил специальный посланник китайского правительства по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе встрече с послами арабских стран.

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