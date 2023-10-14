В КНР осудили нарушения международного права в ближневосточном конфликте

Обострение палестино-израильского конфликта стало причиной гибели множества мирных жителей. В КНР выступают против действий, вредящих гражданскому населению, заявил специальный посланник китайского правительства по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе встрече с послами арабских стран.
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