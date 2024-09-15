Ряд важнейших нацпроектов в Орловской области находится под угрозой срыва

В минувшую пятницу,13 сентября, в Орловском облсовете состоялось заседание комитета по экономике. Одним из вопросов, который волновал народных избранников, стала реализация национальных проектов на территории региона.
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