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В США отметили рост спроса на средства дезинфекции в пищевой промышленности

В США отметили рост спроса на средства дезинфекции в пищевой промышленности

Рост спроса на средства для чистки и дезинфекции оборудования пищевого производства и розничной торговли в связи с ситуацией с коронавирусом зафиксировали производители дезинфицирующих средств, 14 октября сообщает издание Meat+Poultry.

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