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Магнитная буря может накрыть Землю через сутки

Магнитная буря может накрыть Землю через сутки

Легкая магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 23 января. Такой прогноз выпустила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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