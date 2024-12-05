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Действие “Сорвиголова: Рожденный заново” развернется через 5 лет после ориг...

Действие “Сорвиголова: Рожденный заново” развернется через 5 лет после ориг...

Действие “Сорвиголова: Рожденный заново” развернется через 5 лет после оригинального сериалаУилсон Бетел, актер, который сыграл Меченого в третьем сезоне оригинального “Сорвиголовы” от Netflix, сообщил о том, что действие предстоящего сериала “Сорвиголова: Рожденный заново” развернется через 5 лет после оригинального сериала.

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