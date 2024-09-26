Варан и Тошич завершили карьеры, старт Лиги Европы, «Барса» снова побеждает и подписывает Шченсны, «Крылья» увольняют Осинькина, травма Мбаппе и другие новости

1. Стартовала Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Твенте» – 1:1. При Эрике тен Хаге команда выиграла 1 из 9 последних матчей в еврокубках – 5 поражений и 3 ничьих.
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