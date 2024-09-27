Житель Новомосковска для нападения на знакомого выбрал шампур

Жителя Новомосковска осудили за нанесение тяжкого вреда здоровью. Его орудием стал шампур. В ходе судебного процесса виновному назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима.
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