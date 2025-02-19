В Белом доме назвали «хорошими» шансы мирного урегулирования на Украине

Вероятность мирного завершения украинского конфликта довольно высока, как для России, так и для Украины, заявил помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц 19 февраля агентству Bloomberg.
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