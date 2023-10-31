«Дикая» экотропа появилась в Братске

В северном городе Братске Иркутской области открыли экологическую тропу под названием «Дикая». Фото Эн+Тропа тянется на два километра, проходит среди сосен-исполинов и с видом на водную гладь – от Северного Артека до «Крылатого».
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