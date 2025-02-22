Минмолодежи РТ представило патриотическую выставку ко Дню защитника Отечества

В выставочном комплексе KazanExpo состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, на котором Министерство по делам молодежи РТ представило военно-патриотическую выставку и театрализованную программу с участием молодежных движений республики.
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