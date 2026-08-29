Премьер Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением на годовщине Словацкого национального восстания, призвав критиковать, но не демонизировать Россию.
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