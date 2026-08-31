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Новости Липецка

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В Липецке 15-летний мотоциклист на «Мотоленде» столкнулся с «Крайслером»

В Липецке 15-летний мотоциклист на «Мотоленде» столкнулся с «Крайслером»

15-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем «Крайслер 300C» в Липецке.В Липецке днём 28 августа в ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля в 15:30 на улице Зои Космодемьянской пострадал 15-летний водитель мотоцикла «Мотоленд».

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