В Липецке 15-летний мотоциклист на «Мотоленде» столкнулся с «Крайслером»

15-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем «Крайслер 300C» в Липецке.В Липецке днём 28 августа в ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля в 15:30 на улице Зои Космодемьянской пострадал 15-летний водитель мотоцикла «Мотоленд».
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