Кургинян: Такер Карлсон работал в интересах своих кураторов, а не России

Американский журналист Такер Карлсон отрабатывал внутреннюю программу своих кураторов, а не действовал в интересах России, когда брал интервью у президента РФ Владимира Путина, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 13 июля в интервью телеканалу БелТА.
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