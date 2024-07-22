Кургинян: Такер Карлсон работал в интересах своих кураторов, а не России

Американский журналист Такер Карлсон отрабатывал внутреннюю программу своих кураторов, а не действовал в интересах России, когда брал интервью у президента РФ Владимира Путина, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 13 июля в интервью телеканалу БелТА.