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stroim21

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Онлайн-проект дома: где заканчивается бесплатное и начинается стройка

Онлайн-проект дома: где заканчивается бесплатное и начинается стройка

Когда в семье впервые всерьёз заговаривают о собственном доме, почти каждый проходит через одну и ту же стадию — попытку понять, можно ли спроектировать его самостоятельно.

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