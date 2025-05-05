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Аргументы и Факты

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Трамп запретил финансирование исследований опасных вирусов за рубежом

Трамп запретил финансирование исследований опасных вирусов за рубежом

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