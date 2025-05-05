Трамп запретил финансирование исследований опасных вирусов за рубежом

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий использование федеральных средств для финансирования исследований, в ходе которых вирусам преднамеренно придаются новые, потенциально опасные свойства.
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