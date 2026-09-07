Третий пакет мер против кибермошенников может быть внесен в Думу до конца года

В третий пакет войдут еще 15 – 17 мер борьбы с интернет-мошенничеством, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями 7 сентября 2026 года, в понедельник.