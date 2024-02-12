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На Зиповской затерялся «неприхотливый» грабитель: готов расстрелять за бутылку пива

На Зиповской затерялся «неприхотливый» грабитель: готов расстрелять за бутылку пива

Выяснилось, что мужчина на момент преступления находился в алкогольном опьянении. Сначала он совершил кражу бутылки пива, а на замечание администратора, правонарушитель достал шумовой сигнальный пистолет и выстрелил в потолок, после чего скрылся.

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