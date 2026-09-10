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Нижегородская правда

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Хранитель Кремля: выставка к юбилею Святослава Агафонова открылась в школе №44

Хранитель Кремля: выставка к юбилею Святослава Агафонова открылась в школе №44

Вчера, 9 сентября, к 115-летию со дня рождения нижегородского архитектора Святослава Агафонова в нижегородской школе №44 открылась выставка «Святослав Леонидович Агафонов.

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