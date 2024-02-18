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Захарова: недругов России корежит от освобождения Авдеевки

Захарова: недругов России корежит от освобождения Авдеевки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки, заявив, что именно этим можно объяснить резкий характер высказываний противников России.

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